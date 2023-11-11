Ümraniye'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Şerifali Mahallesi'nde otobüs terminalinden yolcu alan O.Y. idaresindeki 16 ES 433 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Barbaros Caddesi'nde ilerleyen F.K. yönetimindeki 34 HCG 890 plakalı otomobile çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarken, yolcu otobüsü ise karşı şeride geçtikten sonra aydınlatma direğine çarpıp kaldırıma çıktıktan sonra durabildi.





Kazada otomobil sürücüsü F.K. ile o sırada yoldan geçen N.T. yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki yolcular ise çevredekilerin yardımıyla araçtan indirildi.