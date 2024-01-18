  • $30,1508
  • 32,9513
  • 1949.82
  • 8077.25

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 13:43

Ümraniye'de bitişik haldeki iki bina çöktü! Bölgeye AFAD ve takviye ekipler sevk edildi

Ümraniye'de, Göztepe-Ümraniye Metro hattının inşaat çalışmaları sırasında yolda meydana gelen göçük nedeniyle daha önce tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.