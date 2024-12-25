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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 09:41

Ümraniye'de 4 katlı binada patlama! Hasar oluşan bina tahliye edildi

Ümraniye'de 4 katlı bir binanın 2'nci katında patlama meydana geldi. Patlama sırasında 1 kişi yaralanırken, büyük çapta hasarın oluştuğu bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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