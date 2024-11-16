Uludağ'ın göllerinde kuraklık tehlikesi! Göllerden bazıları tamamen kurudu

Kış aylarına yaklaşırken genellikle karla kaplanan zirveye halen kar düşmeyişi gölleri neredeyse kuruma seviyesine getirdi.
Yılın bu mevsiminde yağışlar sebebiyle dolması gereken göllerin su seviyesinin düşük olması sebebiyle dipleri görünüyor.
Bursalı dağcı İsmet Şentürk drone ile görüntülediği göllerin yaşadığı kuraklık tehlikesini gözler önüne serdi.
4 mevsim turist ağırlayan Uludağ'ın göller bölgesinin her mevsim farklılık gösterdiğini anlatan Şentürk, "Yaz mevsiminde en dolu halini yaşayan bu göller son baharda en az su seviyesine sahiptir. Kar yağışıyla birlikte göller yavaş yavaş dolmaya başlar. İlkbaharda da en üst seviyeye ulaşır. Şu anda Uludağ'ın gölleri hem bitkiler açısından hem de su seviyesi açısından en zayıf dönemini yaşamaktadır." dedi.
Neteorolojiden alınan son hava tahminlerine göre bu hafta Uludağ'da kar beklenmediği öğrenildi.
Yarın hava sıcaklığının 4 derece olması beklenen Uludağ'da pazar günü sıcaklık iki derece yükselerek 6'yı gösterecek.
Pazartesi 5, Salı 7, Çarşamba ise sıcaklığın 11 dereceyi bulacağı Uludağ'da bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta kar yağışı görülmeyecek.