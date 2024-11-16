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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:52

Uludağ'ın göllerinde kuraklık tehlikesi! Göllerden bazıları tamamen kurudu

Uludağ'ın zirvesindeki göller, küresel sıcaklık ve mevsimlerin kayması neticesi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Göllerden bazıları tamamen kururken bazılarında ise su seviyesi dibe vurdu.