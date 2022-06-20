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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:26

Türkiye'ye gelen turistler en çok bu yemekleri tercih ediyor! İşte o listede yer alan yemekler

Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin hangi mutfak türüne eğilim gösterdiğini araştıran Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan, turistlerin en çok yerel mutfağı tercih ettiğini belirledi.

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