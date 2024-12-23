Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $35,2214
  • 36,7665
  • 2962.24

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 15:34

Türkiye'nin tıp tarihine ışık tutan müze! 28 bin kişi gezdi

Samsun'da bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na(TCDD) ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek açılan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'ni 2024 yılında 28 bin kişi ziyaret etti.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.