Türkiye'nin tıp tarihine ışık tutan müze! 28 bin kişi gezdi

Cerrahi El Aletler ve Sağlık Müzesi'nde Türkiye'nin 150 yıllık tıp tarihi sergileniyor. Müzede; sedyeler, hastanelerde eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletler gibi birçok tıbbı malzeme bulunuyor. Müze aynı zamanda öğrencilerin, yerli ve yabancı turistleri ilgisini çekiyor. Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, 2024 yılında müzeyi 28 bin kişinin gezdiğini açıkladı.