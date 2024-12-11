Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi! 75 bin ziyaretçi ağırladı

Müzeyi hem kültürel hem de gastronomi açısından değerlendiren Koç, şunları kaydetti:





"Gravyer, kaşar, Türkiye'de sadece Kars'ta üretilen peynirleri maketlerle anlatıyoruz, bazılarını görsel ve videolarla ziyaretçilere gösteriyoruz. Müzede Kars peynirleriyle yapılmış çeşitli yemeklere yer vermeye başladık. Kars Baltık Mimarisi Osmanlı evlerinden de burada bahsediyoruz. Hem tarihi hem de kültürel açıdan müzemizde birçok şeye yer verdik. Peynirin yolculuğu bizim için çok önemli. Sütün nasıl elde edildiği, peynirin tüm yapım aşamalarına dair tüm serüvenini burada ziyaretçilerimize gösteriyoruz."