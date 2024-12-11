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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 13:07

Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi! 75 bin ziyaretçi ağırladı

Yayladaki yaşamdan gravyer başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin üretimine kadar her aşamanın yer aldığı Kars'taki tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi, bu yıl yaklaşık 75 bin ziyaretçi ağırladı.

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