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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 15:11

Türkiyenin en soğuk yeri! Sibirya soğukları kendini gösterdi

Anadolu'yu etkisi altına alan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin eksi 40 derecelere kadar ulaştığı bölgelerde hayat durma noktasına gelirken Türkiye'nin en soğuk ilçesi de belli oldu. Peki Türkiye'nin en soğuk ili, ilçesi neresi? Ayrıntılar haberimizde...

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