Türkiyenin en soğuk yeri! Sibirya soğukları kendini gösterdi

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Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu.

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Anadolu'nun en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta Sibirya soğukları kendini göstermeye başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en soğuk ili ve ilçesini kendi sayfasında yayınladı.

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Alınan bilgilere göre Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu.

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İmranlı, Sivas ilinin en doğusunda bulunan ilçesidir. İl merkezine 104 km uzaklıktadır.

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İlçenin yüzölçümü 1.229 km2 ve denizden yüksekliği 1.650 metredir.