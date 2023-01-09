Türkiyenin en soğuk yeri! Sibirya soğukları kendini gösterdi

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu.
Anadolu'nun en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta Sibirya soğukları kendini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en soğuk ili ve ilçesini kendi sayfasında yayınladı.
Alınan bilgilere göre Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu.
İmranlı, Sivas ilinin en doğusunda bulunan ilçesidir. İl merkezine 104 km uzaklıktadır.
İlçenin yüzölçümü 1.229 km2 ve denizden yüksekliği 1.650 metredir.
İmranlı, doğusunda Erzincan iline bağlı Refahiye ilçesiyle, güneyinde Divriği, batısında Zara ve kuzeyinde ise Suşehri ve Akıncılar ilçeleriyle komsudur.