Türkiye'nin en kuzey noktası! Havadan böyle görüntülendi
Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesinde bulunan liman kenti Sinop, denize girintili çıkıntılı kıyılarıyla birçok burun, koy ve körfeze ev sahipliği yaparken doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda yer alan 161 yıllık fener, denizcilere yol göstermeye devam ediyor. 1863 yılında inşa edilen İnceburun Feneri, geçmişte gaz yağı, günümüzde ise elektrikle gecenin karanlığında gemilere rehberlik ediyor.