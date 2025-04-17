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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 14:58 |

Türkiye'nin dört bir yanından topluyor! Değeri 100 bin lirayı buluyor

Siirt'te 75 yaşındaki Mehmet Kireç, yarım asırdır uğraştığı 'antika kilim' ticareti sayesinde 11 çocuk büyüttü. Tarihi çarşıda yıllara meydan okuyan iş yerinde 50 ila 170 yıllık geçmişe sahip kilimleri sergileyen Kireç, severek yaptığı mesleğine devam ediyor.

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