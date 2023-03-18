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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 14:16

'Türkiye'nin Ahisi', depremden etkilenen atölyesini onarıp tezgahın başına geçti

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki iş yeri hasar gören 2021 Ahi Evran Yılı'nda 'Türkiye'nin Ahisi' seçilen ahşap oyma ustası Behzat Böke, yeniden tezgahının başına geçti.

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