'Türkiye'nin Ahisi', depremden etkilenen atölyesini onarıp tezgahın başına geçti

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Ahilik kaftanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydirdiği Böke'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki atölyesi de "asrın felaketi"nde hasar gördü.

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Depremde çok sayıda yakınını kaybeden 63 yaşındaki usta, yaşadığı acılarını unutmak için yeniden tezgahın başına geçmeye karar verdi.

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Hasar gören atölyesini onaran Böke, 8 yaşından bu yana ahşaba şekil verdiği tezgahının başına oturdu.

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Deprem nedeniyle bazı çalışanlarının farklı kentlere gittiği ahşap oyma sanatçısı, hem depremin acısını unutmak hem de siparişleri yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

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Yaptığı çalışmalar sayesinde ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen ahşap oyma sanatçısı Behzat Böke, AA muhabirine, yarım asrı aşkın süredir ahşaba şekil verdiğini söyledi.

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Deprem nedeniyle zor günler geçirdiklerini ancak bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettiklerini dile getiren Böke, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başta olmak üzere çok sayıda kişinin ziyaretleriyle bir nebze olsun moral bulduklarını anlattı.

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"Asrın felaketi"nde büyük kayıplar verdiğini ifade eden Böke, "Çok sıkıntılarımız oldu. Atölyemiz de hasar gördü. Hayat devam ediyor. Elimizden geldiği kadar atölyeyi toparlayıp hayata bir yerden başlamamız gerekiyordu. Siparişlerimiz de makinelerimiz de çok hasar gördü. Sıkıntı vardı onu giderdik." dedi.

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Böke, atölyesinde normalde 11'i engelli 25 kişinin çalıştığını ancak şu anda deprem nedeniyle sadece yanında 5 işçisinin kaldığını, diğerlerinin başka şehirlere göç ettiğini belirtti.

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Yeniden açtığı atölyesiyle yanında kalan işçilere de katkı sağladığını anlatan Böke, başka şehirlere giden elemanlarının da dönmesini beklediğini kaydetti.

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Devlet sanatçısı unvanına sahip olduğu işiyle 2021 Ahi Evran Yılı'nda "Türkiye'nin Ahisi" seçildiğini ve kaftanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydirdiğini hatırlatan Böke, kısa sürede toparlanıp yeniden yurt içi ve dışına güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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