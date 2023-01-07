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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 17:08

Türkiye'deki kuraklığın en net fotoğrafı! Suya girmek tehlikelidir tabelası var, su yok

Türkiye'nin en önemli barajları arasında yer alan Keban Barajı ve Murat Nehri, kuraklık nedeniyle adeta dereye döndü. 'Suya girmek tehlikelidir' tabelası olan barajda su olmaması büyük endişe yarattı.

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