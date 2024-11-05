Türkiye'de yaşayan köpek ırkları hangileri? Bu özelliklerini ilk kez duyacaksınız

Malak kelimesi Aksaray yöresine ait bir terimdir ve anlamı da dudak demektir, bu köpeklere Malaklı denmesinin ırkı aslında aynen Kangal da olduğu gibi –Anadolu çoban köpeğidir– zira Aksaray İli ve çevresi Anadolu'nun tam göbeğindedir. Bu Bölgede yetişen ve bu Bölgeye ait olan bu köpeklerde Anadolu'nun köpeğidir, ancak isimleri daha yeni yeni Halk arasında duyulmaya başlamıştır bunun en büyük sebebi bu üreticilerin Malaklı yavrularını yıllardır Kangal altında satışa çıkarmaları ve bu şekilde tanıtmalarıdır. Bu sayede şu an Dünyanın dört bir yanında insanlar köpeklerinin Malaklı olduğunu bile bilmemektedir