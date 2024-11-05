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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2024 Salı 15:09

Türkiye'de yaşayan köpek ırkları hangileri? Bu özelliklerini ilk kez duyacaksınız

Köpek Irkları ve Bilimleri Federasyonu'nun (KIF) 1911'de kurulan ve merkezi Belçika'da olan Uluslararası Köpek Bilimleri Federasyonu'na (FCI) üyeliğinin kabul edilmesiyle Türkiye'deki köpek ırkları koruma altına alındı. KIF'ın 2006'da 5 dernek tarafından Türkiye'deki köpek ırklarını dünyaya tanıtmak ve onları tescillenmek amacıyla kuruldu.