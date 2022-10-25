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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 13:40

Türkiye'de parçalı güneş tutulması heyecanı yaşanıyor! İşte ilk görüntüler

Türkiye'de Güneş tutulması başladı: İşte ilk görüntüler! Türkiye'de parçalı güneş tutulması heyecanı yaşanıyor. Uzmanlar ülkenin en doğusunda güneşin daha fazla kapanacağını söylüyor. İstanbul'da en fazla örtünme ise saat 13.47'de yaşanacak...

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