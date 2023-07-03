  • $26,0775
  • 28,4266
  • 1602.89
  • 5974.63

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Temmuz 2023 Pazartesi 15:05

Türkiye'de ilk olacak! Anadolu'nun dört bir yanından 60 yılda toplandı

Erzurum'da, Türkiye'nin dört bir yanından 60 yılda toplanan 250 bin birey ile 10 bin türden oluşan koleksiyonun yer aldığı ve bilimsel araştırmaların yapıldığı Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, açılış için gün sayıyor. Atatürk Üniversitesince Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulumu tamamlanma aşamasında olan müzede, bitki, böcek, memeli hayvanlar, sürüngen gibi binlerce türün yanı sıra milyonlarca yıl öncesine ait fosiller ile dev mamut, dinozor ve balina replikası bulunuyor. Daha önce benzeri bulunmayan müze milyonlarca yıllık fosillere ev sahipliği yaparak Türkiye'de bir ilk olacak.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.