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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 17:11

Türkiye'de ilk kez yetiştirildi! Tropik bölgelerde bile ender görülüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başta muz olmak üzere tropikal meyve üretimi yapan girişimci, tropikal bölgelerden getirdiği kırmızı muz ağacından ilk hasadını yaptı.

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