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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 11:37

Türkiye'de bir ilk! Hasan Dağı'nda, volkanik hareketlilik incelenecek

Aksaray ve Niğde sınırları içinde yer alan Hasan Dağı'nda afet riskinin azaltılması için İl Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlama çalışmaları kapsamında, Aksaray Üniversitesi'nin 'Hasan Dağı Volkanizmasının Tektonik ve Volkanik Açıdan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler ile İzlenmesi' isimli projesi, 2021 yılında sunulduğu ‘TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Destekleme Programı'na kabul edildi.

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