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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 09:29

'Türkiye Tek Yürek' kampanyası düzenlendi! 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.

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