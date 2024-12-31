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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 15:36 |

Türk tıp tarihinin zengin mirası! Restorasyonla gün yüzüne çıkıyor

Tıp literatürüne katkı sağlayan el yazması eserler, tıp alanında kullanılan aletler ile dönemin önde gelen hekimlerinin resim ve büstlerine kadar birçok eserin yer aldığı Türk tıp tarihine ışık tutan koleksiyon, İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.

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