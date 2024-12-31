Türk tıp tarihinin zengin mirası! Restorasyonla gün yüzüne çıkıyor

İlk önce eserleri belgelediklerini aktaran Emre, "Bu belgeleme görünür ışık, mor ötesi ışık, infrared ışık kullanarak oluyor. Ardından eğer gerekliyse X-ray radyografisini çekiyoruz. Bir de RTI (yansıma dönüşümü görüntüleme sistemi) diye bir cihazımız var, onunla da özellikle tabloların ve metal eserlerin altyapılarını görebiliyoruz. Bozulmuşluk durumlarını eserde tespit edip, ayrıca bir de analizlerle de bunu pekiştirerek bir belgeleme raporu çıkarıyoruz. Sağlamlaştırma gerekiyorsa sağlamlaştırma yapıyoruz. Temizlik aşamamız var. Dolgu ya da rötuş istiyorsa bu aşamaları gerçekleştirdikten sonra da en üste bir koruyucu katman sürerek eserlerin restorasyon sürecini bitirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.