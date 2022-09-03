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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 13:54

Türk tarihine ışık tutacak keşif! Konya'da bulundu

Konya'da, Savatra Antik Kenti kazı sahasında İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait ilk kez ‘Türk' ibaresinin yer aldığı, Runik alfabesiyle ‘Türkoğlu' yazan bir yazıt bulundu.

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