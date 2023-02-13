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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 15:57

Türk Kızılaydan ruhsal travmalara karşı psikolojik ilk yardım

Türk Kızılayına bağlı psikososyal destek personelleri ve gönüllüleri, depremin travmatik etkilerini azaltmak için depremzedelere psikolojik ilk yardım hizmeti veriyor.

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