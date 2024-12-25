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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 09:27

Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a geldi! Yeni sezonun ilk seferi

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.

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