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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:51

Turistik Doğu Ekspresi Kovid-19 arasının ardından ilk misafirlerini ağırladı

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'nin 'masalsı yolculuğu' ilk seferde yoğun ilgi gördü. Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlayan ilk seferinde Ankara Tren Garı'ndan hareket etti. Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars istikametindeki rotası, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ve Erzurum'da yapılan üçer saatlik gezilerin ardından yaklaşık 32 saatte Kars Tren Garı'na varılması ile sona eriyor.

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