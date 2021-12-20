Turistik Doğu Ekspresi Kovid-19 arasının ardından ilk misafirlerini ağırladı
Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'nin 'masalsı yolculuğu' ilk seferde yoğun ilgi gördü. Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlayan ilk seferinde Ankara Tren Garı'ndan hareket etti. Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars istikametindeki rotası, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ve Erzurum'da yapılan üçer saatlik gezilerin ardından yaklaşık 32 saatte Kars Tren Garı'na varılması ile sona eriyor.