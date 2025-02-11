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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:23 |

Tunceli'de görüntülendi! Karlı zirvelerden inen yaban keçileri

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden indikleri alçak kesimlerde beslenirken görüntülendi.

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