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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 14:11

Tüm sahili kapladı! Şiddetli rüzgarın ardından bu görüntü ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

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