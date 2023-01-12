Tüm sahili kapladı! Şiddetli rüzgarın ardından bu görüntü ortaya çıktı

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını, lodosla denizin dibindeki yosunların kıyıya vurduğunu söyledi.
Lodosun etkisini kaybettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Yosunlar bazı kesimlerde kirlilik gibi görünüyor. Bu denizde zaman zaman yaşanan doğal bir durumdur. Yosunlar bir süre sonra ya temizleniyor ya da denize karışıyor." dedi.
Sert lodos estiği için yosunların kıyada biriktiğini ifade eden Gürtekin "Rüzgarlar birlikte yosunlar geldi. Yine rüzgarla gidiyor. Bilgi verildiği zaman belediye ekipleri de temizleyebiliyor. Yosunlar kıyıda kaldığında sıcak havada olursa koku yapabiliyor." diye konuştu.