Tüm sahili kapladı! Şiddetli rüzgarın ardından bu görüntü ortaya çıktı

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Lodosun etkisini kaybettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Yosunlar bazı kesimlerde kirlilik gibi görünüyor. Bu denizde zaman zaman yaşanan doğal bir durumdur. Yosunlar bir süre sonra ya temizleniyor ya da denize karışıyor." dedi.