TÜBİTAK'a proje sunuldu! Çanakkale'deki 'Pembe Göl' için inceleme başlatılıyor

1 / 12

Dalyan köyünün sahile yakın bölümünde iç liman sınırında bulunan ve yılın bazı dönemlerinde suyu kiremit rengine ve pembeye dönüşen göl, halk arasında "Pembe Göl" ya da "Kalpli Göl" olarak adlandırılıyor.

2 / 12

Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı "dunaliella salina" adlı mikroskobik canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Su seviyesinin yükselip alçalmasına bağlı olarak göl yaz aylarında zaman zaman kalp şeklini alıyor.

Özellikle eylül ayında pembeye yakın tonlara bürünen gölün, kasım ve aralıkta genellikle hardal sarısı olan rengi bazı günlerde yaşanan ısı değişikliğiyle yine pembeye dönebiliyor.

3 / 12

Kazı Başkanlığınca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunulan projeyle, gölün ve içinde yaşayan canlılar tespit edilerek bölgenin bilimsel haritasının çıkarılması hedefleniyor.

4 / 12

"İç liman bölgesindeki bu suda oluşmuş mikroorganizmalar var"

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Alexandria Troas Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, AA muhabirine, Çanakkale Boğazı'nın çıkışında Dalyan köyü yakınında yer alan ve Roma kolonisi olduktan sonra bir liman kentine dönüşen antik kentin sınırları içindeki gölün son yıllarda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

5 / 12

Bölgenin tanınırlığının artmasının, antik kente ilgiliyi de yükselttiğini belirten Öztepe, gölde inceleme yapmak üzere kazı başkanlığı olarak TÜBİTAK projesi hazırladıklarını dile getirdi.

Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse hazırlanan haberlerle gölün daha da bilinen bir yer olduğunu vurgulayan Öztepe, "Bu yıl aktif kazı dönemimizin başında Pembe Göl ile ilgili de bir düzenleme çalışması hazırlıklarına başladık." dedi.

6 / 12

Öztepe, çok uzun yıllardır varlığını sürdüren, denizden ayrı, arada kara parçası kumluk alan bulunan ancak kendi haline bağımsız bir yer olan gölde doğal yaşamın olduğunu aktardı.

7 / 12

Pembe Göl'de çeşitli mikrobiyolojik varlıkların bulunduğunu kaydeden Öztepe, şöyle konuştu:

"İç liman bölgesindeki bu suda oluşmuş mikroorganizmalar var. Bununla ilgili bir TÜBİTAK projesi hazırlandı ve başvuru yapıldı. Kabul edildiği takdirde burada, belirli dönemlerde rengi kiremit rengine, pembeye dönüşen, Pembe Göl, Kalpli Göl denilen alanı inceleyeceğiz. Aslında tam bizim anladığımız anlamda klasik bir pembe renk değil oluşan renk. Daha çok kiremit rengine dönüşüyor. İçeride hapsolmuş suyun içinde oluşmuş mikroorganizmalar aslında kendilerine özel bir koruma alanı oluşturmuş durumda. Bununla ilgili de çalışmalar yapacağız. Yani yakın gelecekte insanlarımız sadece iç limanla ilgili bilgileri almayacak, bunun dışında buradaki biyolojik, mikrobiyolojik ortamın da getirilerinin ne olduğuyla ilgili bilgilere ulaşma imkanına sahip olacak."

8 / 12

Prof. Dr. Öztepe, projenin tamamlanmasıyla Pembe Göl'ün daha net bilgilerle ziyaretçilerini karşılayacağını, Çanakkale bölgesi için yeni bir turizm destinasyon alanı olacağını ifade etti.

9 / 12



10 / 12



11 / 12

