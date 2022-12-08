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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2022 Perşembe 13:03

TÜBİTAK'a proje sunuldu! Çanakkale'deki 'Pembe Göl' için inceleme başlatılıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınındaki Alexandria Troas Antik Kenti sınırları içinde kalan ve su seviyesinin yükselip alçalmasına bağlı olarak zaman zaman kalp şeklini alan 'Pembe Göl'ün yapısının incelenmesi için çalışma başlatıldı.

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