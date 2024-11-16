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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 14:31

Tren hemzemin geçitteki kamyonete çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.