Tren hemzemin geçitteki kamyonete çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

<p>Tatvan-Elazığ seferi yapan yolcu treni, Muş'a bağlı Tandoğan köyü yakınlarında hemzemin geçitte Ali Özmen idaresindeki 09 RS 244 plakalı kamyonete çarptı.</p><br><p>İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Kamyonette sıkışan sürücü Özmen ve Ömer Tuğlacı, ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı.</p><br><p>İlk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özmen, müdahale rağmen kurtarılamadı.</p><br><p>Kamyonet kullanılamaz hale geldi.</p><br>