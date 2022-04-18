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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 09:54

Trakya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Trakya'da süren sağanak yağış gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

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