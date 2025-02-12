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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 15:56 |

Trabzon'daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Trabzon'un Arsin ilçesinde istinat duvarının çökmesine ve bir ahırda hasar oluşmasına neden olan heyelan, havadan görüntülendi.

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