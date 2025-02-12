Trabzon'daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi

İlçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce şiddetli yağışların ardından Mehmet Korkmaz'a ait ev ve ahırın bulunduğu arazide heyelan meydana geldi.
Korkmaz, heyelanın ardından ilgililerin olay yerine geldiğini, aracının da Arsin Belediyesinin makine desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldığını aktardı.
Can güvenliklerini sağladıktan sonra hayvanlarıyla ilgilendiklerini anlatan Korkmaz, "Daha sonra Arsin belediye başkanımız, kaymakamımız, AFAD yetkilileri geldiler. Yetkililer bizim can güvenliğimiz için önerilerde bulundu. Benim onlardan talebim konut değil. Hayvanlarımız var. Hayvancılıkla ülkeye, topluma bir şey üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.