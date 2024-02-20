  • $30,9064
  • 33,5026
  • 2017.16
  • 9328.9

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 16:46

Trabzon'da midibüs tıra arkadan çarptı! 6 kişi yaralandı

Trabzon'da, yolcularını amatör lig maçına götürürken tıra arkadan çarpan midibüsün sürücüsü ile 5 taraftar yaralandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.