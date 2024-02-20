Trabzon'da midibüs tıra arkadan çarptı! 6 kişi yaralandı

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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çaykaraspor ile Kalkınma FK maçını izlemeye giden Çaykaraspor taraftarlarını taşıyan Kerim Tosun yönetimindeki 61 S 009 plakalı midibüs, Karadeniz Sahil Yolu Forum Kavşağı mevkisinde aynı yönde giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 CHJ 44 plakalı tıra arkadan çarptı.