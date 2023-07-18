Trabzon'da ilginç tabela! Mahalleye gelenler ne yöne gideceğini şaşırıyor

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Fıkraların ana yurdu olarak bilinen Trabzon, yine fıkra gibi bir durumla karşı karşıya.

Köprübaşı'ndaki yol üzerinde bulunan bir tabelaya göre, aynı mahalleye yolun hem sağ hem de sol tarafından gidilebiliyor. Bu, bir de okla gösteriliyor.

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Dışardan gelenler ise doğru yolu bulmak için çevredekilerden yardım almak zorunda kalıyor. Söylenenlere göre ise yol, 2-3 kilometre sonra aynı yerde birleşiyor. Çevre sakinlerinden Mustafa Öztürk, dışardan gelenlerin bazen yolu şaşırdığını söylüyor.

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Öztürk, "Mahallemiz çift mahalle, biri alt, biri üst kısımdan oluşuyor. Genellikle dışardan gelenler bazen yolu şaşırıyor, biz de kendilerine yolu tarif ediyoruz. Dolayısıyla mahallenin tam yabancısı olanlar için yolu bulmak da zor olabiliyor." diyor.

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Her gün 10 kadar kişiye yolu tarif ettiğini belirten çevre sakinlerinden Mürsel Kaya da, mahalleye iki yoldan da gidildiğini belirtiyor:

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Çifteköprü Mahallesi'ne iki yoldan da gidilir. Dolayısıyla yol, üst tarafta yine Çifteköprü Mahallesi'nde birleşiyor. Çifteköprü Mahallesi'ne gitmek isteyen genellikle bana soruyor. Sormayanlar ise yolun yukarı kısmına kadar gidip tekrar geri dönerek bu defa bana soruyor. Yol yaklaşık 2-3 kilometre yukarıda birleşiyor.