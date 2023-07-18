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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 12:33

Trabzon'da ilginç tabela! Mahalleye gelenler ne yöne gideceğini şaşırıyor

Aynı mahalleyi hem sağdan hem soldan gösteren tabela, görenleri hayrete düşürüyor. Mahalleye dışarıdan gelenler doğru adresi bulmak için çevre sakinlerinden yardım istiyor.

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