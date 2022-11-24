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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 13:51

Toprak kırılmaları görüntülendi! Düzce depremi sonrası korkutan olay

Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan toprak kırılmaları görüntülendi.

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