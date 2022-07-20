Toprak evde kabusu yaşıyorlar! 100'den fazla yılan çıkardılar

3 çocuk annesi Ayşe Oyman, havaların ısınması ile birlikte yılanların yeniden ortaya çıktığını söyledi.

Gündüzleri çocuklarının eve giremediğini ifade eden Oyman, "Sürü halinde ortaya çıkan yılanlar yüzünden çocuklarımın psikoloji bozuldu. Korkudan evi gezemiyoruz, mutfağa giremiyoruz" dedi.

4 / 11



5 yıldır bu sıkıntıyı yaşadıklarını söyleyen Oyman, "Özellikle geceleri yatakların altından, evin odalarından ve dolaplardan yılanlar çıkıyor. Çocuklarım korkudan evden çıkıyor" diye konuştu.