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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:44

Toprak evde kabusu yaşıyorlar! 100'den fazla yılan çıkardılar

Hakkari'nin Çukurca köyünde yaşayan bir aile, 5 yıldır evlerinden eksik olmayan yılanlar nedeniyle kötü günler yaşıyor. Evde 100'den fazla yılan yakaladıklarını söyleyen aile yetkililerden yardım bekliyor.

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