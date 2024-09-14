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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 11:30

Toprağa karışan fosil parçaları aranıyor! 9 milyon yıl öncesine ait

Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde, oklu kirpi, kirpi, fare, kunduz gibi mikro memelilere ait diş fosilleri mikroskop altında tespit ediliyor.