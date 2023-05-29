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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:23

Topkapı Sarayı ve Mukaddes Emanetler, FPV dron ile görüntülendi

Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgah olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve burada sergilenen 'Mukaddes Emanetler' FPV dron ile görüntülendi.

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