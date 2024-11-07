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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2024 Perşembe 09:18

Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

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