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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 16:58

Tokat'ta hafriyat kamyonları çarpıştı! Sıkışan sürücüleri itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kafa kafaya çarpışan hafriyat kamyonlarının sürücüleri Altan Ateş (56) ve Mehmet Çetin (49) yaralandı. Araçlarda sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı.