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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 22:57

TOGG, sünnet arabası oldu: Devlet korumasındaki çocuklara tahsis edildi

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, sünnet töreninde valiliğin TOGG'u ve il protokolünün makam araçlarına binerek şehir turu attı.

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