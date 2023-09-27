TOGG, sünnet arabası oldu: Devlet korumasındaki çocuklara tahsis edildi

Konvoya, motosikletli yunus timleri ve balonlarla süslenen polis araçlarının yanı sıra şehirdeki Demiratlar Motosiklet Kulübü üyesi çok sayıda motosikletli de katılarak çocuklara destek oldu. Bazı çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla bu araçlara binerek gönüllerince eğlendi.

7 / 15



Çocuklar için çok sayıda gönüllü kirvenin olduğunu belirten İlbaş, "Belki bir insanın en fazla 10 evladı olur, onların güzel günlerini görür, mutlu olur. Şükürler olsun benim onlarca evladım var ve onlarca kez mutlu oluyorum. Gerçekten çok farklı bir duygu, çocuklarımızın sünnet ve diğer düğünlerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bugün toplum, devlet ve aile olarak çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.