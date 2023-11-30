Tespih tanelerine Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünü işledi

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Çocukluğundan bu yana minyatür sanatıyla ilgilenen sanatçı Kamalı, tespih tanelerine çizdiği padişah resimleri ve tuğraların ardından, şimdi de Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünü tespih tanelerine yansıttı.

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Minyatür tekniğiyle daha önce Selçuklu ve Osmanlı padişahlarını, İstanbul'un Fethi gibi temaları tespihlere yansıtan Arya Kamalı, eserlerini "Ah Minel Aşk" temasıyla Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde sergiliyor.

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Çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren Kamalı, 50 yıldır minyatür sanatıyla ilgilendiğini belirtti.

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Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünün 20'şer sayfadan oluştuğunu hatırlatan Kamalı, tespihin her boncuk tanesine işleme yaptığını, bir cüzün 20 sayfasını 33 taneli bir tespihe sığdırdığını anlattı.

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Böylece, toplam 30 tespihe Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünün tamamını yerleştirdiğini belirten Kamalı, bu proje için yaklaşık 3 yıldır Kur'an-ı Kerim üzerinde çalıştığını söyledi.

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Tespih taneleri üzerine işleyerek bir cüzü 2 ayda tamamladığını belirten Kamalı, tespih tanelerinin diğer yüzüne de seçtiği dünyanın en güzel 960 camisinin resmini çizdiğini aktardı. Kamalı, bu camiler arasında, Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi camilerinin de yer aldığını ifade etti.

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Uzun araştırmalar sonucunda işleri bu noktaya getirdiğini anlatan minyatür sanatçısı Arya Kamalı, şunları kaydetti:

"Harflerin büyüklük, küçüklüğünü yazıp bir habbeye sığması için uzun süre farklı denemeler yaptım, kamışlarla, fırçalarla, farklı tekniklerle. Hat sanatının farklı hat üslupları var, bu kadar küçük yazıya 'gubari' denir. Bunlardan bir tanesine de mikro art denir, çünkü o kadar küçük bir yere kocaman bir sayfayı sığdırmak, arkasına kocaman cami detaylarıyla beraber... Bir santimden daha küçük, o habbelerin her bir tanesi."

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Tespihlerde ağaç, fildişi ve kuka gibi malzemelerin kullanıldığını dile getiren Kamalı, minyatür yazı ve resim çizdikten sonra birçok işlemden geçen tespihlerin de ustalar ve nakkaşların eliyle hazırlandığını, bu işlemin de yaklaşık bir buçuk ay sürdüğünü anlattı.

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Tespih üzerine Kur'an-ı Kerim işlemenin, Türkiye'de değil, dünyada ilk defa yapıldığını söyleyen Kamalı, eserlerini sergilemenin kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.

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Sanatçı Arya Kamalı, sanatını dünyaya yaymayı hedeflediğini, sanat sayesinde insanların daha hoşgörülü ve daha kibar olabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir şeyi gerçekten çok seviyorsanız, onu gerçekten en iyi noktalara getirmek istiyorsanız, onun çilesini çekmeniz lazım, kolay kolay vazgeçmemeniz lazım. Dünyanın en güzel aşklarından birisi sanattır. Bu sanat ilahi bir aşk olabilir ama hepsi zaten sonuçta o noktada bitiyor. Bunların hepsi onu temsil eder. Bir ağaca, doğaya, bir insana aşık olduğunuz zaman eğer Allaha vusul ise o zaman ilahi bir aşktır."

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