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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 13:53

Tespih tanelerine Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünü işledi

İzmir'de yaşayan İranlı çağdaş minyatür sanatçısı Arya Kamalı, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını tespih tanelerinin üzerine işledi.

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