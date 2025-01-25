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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 11:29 |

Tescillenen Silifke Yoğurdu Avrupa yolcusu! 300 yıllık bir geçmişi var

Mersin'de Yörükler tarafından, maya bulunmadığı zamanlarda çayırlar üzerindeki çiğ tanelerinden mayalanarak üretilen ve türkülere konu olan Silifke yoğurdunun, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alması yöre sakinlerini mutlu etti.

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