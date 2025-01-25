Tescillenen Silifke Yoğurdu Avrupa yolcusu! 300 yıllık bir geçmişi var

Kaynaklarda geçmişi milattan önceki yıllara dayanan, bugünkü yoğurt kelimesi karşılığını 1069-1070 yılları arasında alan, 16'ıncı yüzyıla gelindiğinde hekimlerin mide tedavisinde kullandığı ve "ebedi hayatın sütü" olarak isimlendirilen yoğurt, zamanla her yörede kendine özgü değerleri ve ayırt edici nitelikleri ile yer almaya başladı.





Bu farklı lezzetlerden birisinin de türkülere konu olan Silifke Yoğurdu olduğu ifade ediliyor. Silifke yoğurdunun, bal ile birlikte tüketildiğinde daha lezzetli olduğu belirtiliyor.