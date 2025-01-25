Tescillenen Silifke Yoğurdu Avrupa yolcusu! 300 yıllık bir geçmişi var

Yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi bulunduğu belirtilen ve 2022 yılında Türkiye'de coğrafi işaret tescili alan Silifke yoğurdu, Avrupa Birliği'nden de tescil aldı.
Yoğurt üreticisi Zekeriya Şenel de, "Silifke yoğurdu için Avrupa Birliği'nin onayladığı tescili almış bulunmaktayız. Avrupa'daki ve tüm Türkiye'deki müşterilerimize duyurulur. Bir üretici olarak çok mutlu oldum" diye konuştu.
Kaynaklarda geçmişi milattan önceki yıllara dayanan, bugünkü yoğurt kelimesi karşılığını 1069-1070 yılları arasında alan, 16'ıncı yüzyıla gelindiğinde hekimlerin mide tedavisinde kullandığı ve "ebedi hayatın sütü" olarak isimlendirilen yoğurt, zamanla her yörede kendine özgü değerleri ve ayırt edici nitelikleri ile yer almaya başladı.
Bu farklı lezzetlerden birisinin de türkülere konu olan Silifke Yoğurdu olduğu ifade ediliyor. Silifke yoğurdunun, bal ile birlikte tüketildiğinde daha lezzetli olduğu belirtiliyor.