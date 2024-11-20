Tekirdağ'da midibüs ile minibüs çarpıştı! 4 kişi yaralandı

<p>Kaza, sabah saatlerinde Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi kara yolu üzerinde meydana geldi. </p><br><p>Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda A.P.'nin kullandığı 39 ACY 997 plakalı servis midibüsüyle K.T. yönetimindeki 34 YM 3432 plakalı kapalı kasa minibüs çarpıştı. </p><br><p>Minibüste bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. </p><br><p>Yaralılar, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. </p><br><p>Kazayla ilgili inceleme sürüyor.</p><br>