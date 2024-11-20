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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 09:50

Tekirdağ'da midibüs ile minibüs çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yoğun sis nedeniyle midibüsle minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaraladı.