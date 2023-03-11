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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 11:47

Tekerlekli sandalyede geldiği hastaneden yürüyerek çıktı! 7 yıllık azmin sonucu

Trabzon'da, beyin kanaması sonucu konuşma ve yürüme yetilerini kaybeden 47 yaşındaki Yasin Şahin 7 yıllık tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı.

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