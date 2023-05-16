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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 13:55

TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! İzmir'de 150 bini aşkın kişi ziyaret etti

Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kente 3 Mayıs'ta gelen ve dün ayrılan TCG Anadolu'yu 149 bin 865 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

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