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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 15:11

TBMM'de 2022 böyle geçti! İşte yıl boyunca alınan önemli kararlar

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