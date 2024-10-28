Tazesi 100 lirayken kurutulmuşu 500 lira! Sofraların vazgeçilmezi

"İstanbul'dan komşularım da kuru madımak istiyor"





İstanbul'daki komşularını da madımağı beğenip kendisinden istediklerini belirten Hakan Erdoğan, "Yazın taze olarak alıp taze tüketiyoruz, kışın ise kışlık olarak kurusunu alıyoruz. Kışın kuru madımak çok güzel oluyor, Ramazan ayında falan çok lezzetli oluyor. Sivas'ımızı yöresel bir lezzetli biz de sürekli severek tüketiyoruz. Çorbasını yapıyoruz, yoğurtlu yemeğini yapıyoruz. Ailemizle çocuklarımızla severek yiyoruz, komşularımıza ikram ediyoruz. İstanbul'dan komşularımız da istiyor, ben de gitmeden onlara da alacağım. Eşimin tavsiyesi üzerine buraya geldim almaya, nasip olursa buradan alıp götüreceğiz" dedi.