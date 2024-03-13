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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 16:21

Tayin olduğu okula giden öğretmen hayatının şokunu yaşadı! Kilometrelerce yolu tek öğrencisi için kat ediyor

Batman'ın Sason ilçesine bağlı uzak bir köyde, tek öğrencisi bulunan okulda görev yapan Pınar Aktaş, müdürlük, öğretmenlik ve hizmetli görevlerini tek başına yürütüyor. Gündüzleri sınıfında öğrencisine ders veren Pınar öğretmen, teneffüslerde ise öğrencisinin yanında olup oyunlarına eşlik ediyor.

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