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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 14:52

Tava ciğerinin eşlikçisi! Karaağaç acı biberinin kurutma süreci başladı

Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutulmasına başlandı. Kuru biberin kilogramının ise 1300 liradan satılması bekleniyor.