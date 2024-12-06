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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2024 Cuma 11:36

Taş yoldaki tüneller buzla doldu! 1,5-2 metre uzunluğunda sarkıtlar var

Erzincan'ın Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'li yıllarda inşasına başlanan, devlet desteğiyle 2002 yılında tamamlanan, irili ufaklı tünellerin bulunduğu 7 kilometrelik taş yol, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Tünellerden sarkan buzların temizliği için çalışma başlatıldı.

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