Taş yoldaki tüneller buzla doldu! 1,5-2 metre uzunluğunda sarkıtlar var

'BÖYLE BİR SOĞUK GÖRMEDİM'





Fuat Aydınlık (74) "Tahmin ediyorum uzun zamandan beri böyle bir soğuk görmedik. Gece eksi 11 dereceleri gördük, Sular dondu. Yaşam şartları çok zor. 74 yaşındayım; şimdiye kadar böyle bir soğuk görmedim. Çarşıya bile gidemiyoruz. Çok soğuk. Dağlar hep kar. İnşallah havalar açar da bizde rahatlarız" dedi. (DHA)