Tartıştığı yayanın üzerine kamyoneti sürdü! İşte o anlar

Gemlik Serbest Bölge Ata Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Hasan Hüseyin Çetin, kamyonetiyle hızla ilerlediği sırada, yol kenarında yürüyen Kazım Koç, toz kaldırdığı gerekçesiyle kendisine tepki gösterdi.
Hasan Hüseyin Çetin olay yerinden kaçarken, yaralanan Koç ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde; tartışma sonrasında kontrolünü kaybettiği için sağlıklı düşünemediğini söylediği öğrenilen Hasan Hüseyin Çetin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.