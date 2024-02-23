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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 10:16

Tartıştığı yayanın üzerine kamyoneti sürdü! İşte o anlar

Bursa'da bir kamyonet sürücüsü, yolda toz kaldırdığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren yayayı ezdi. Aracını üzerine sürdüğü yayanın yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

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