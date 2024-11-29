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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 09:10

Tartıştığı husumetlilerine kurşun yağdırdı! Olayda 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde B.B., sokakta tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Olayda 3 kişi ölüp, 1 kişi de yaralanırken, şüpheli B.B. ise kaçtı.

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